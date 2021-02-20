KARINCA ADAM FİLMİ KONUSU
Boyunu küçülterek gücünü arttırma gibi inanılmaz bir kabiliyete sahip olan uzman hırsız Scott Lang, içindeki kahramanı kucaklamalı ve akıl hocası Dr. Hank Pym’e, Ant-Man kostümünün ardındaki sırrı, yükselen tehlikelere karşı koruması konusunda yardım etmeli. Tüm engellere rağmen, Pym ve Lang dünyayı kurtaracak bir plan yapmak zorundalar.
KARINCA ADAM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
|Oyuncu
|Rolü
|Paul Rudd
|Scott Lang / Ant Man
|Evangeline Lilly
|Hope Van Dyne
|Michael Douglas
|Hank Pym
|Corey Stoll
|Darren Cross / Yellowjacket
|Bobby Cannavale
|Paxton
|Michael Peña
|Luis
|Anthony Mackie
|Sam Wilson / Falcon
|Tip "T.I." Harris
|Dave
|Hayley Atwell
|Peggy Carter
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