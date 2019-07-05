Çin medyasında çıkan haberlere göre, 30 yaşındaki Zhu Xiaodong cinayeti işledikten sonra başka bir kadınla seyahate gitmek için karısının kredi kartından 21 bin 800 dolar harcayarak, Haian ve Jiangsu eyaletlerine ve Güney Kore'ye gitti.

Xiaodong, Ağustos ayında Şangay Orta Halk Mahkemesi tarafından verilen ölüm cezasına itiraz etmişti ancak Şangay Yüksek Halk Mahkemesi Cuma günü Xiaodong'un cezasını onayladı.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, Xiaodong, eşinin vücudunu korumak için kullanılan dondurucuyu 22 Eylül'de internetten satın aldı ancak evde beslediği yılan, kertenkele ve kurbağaları için et depolamak amacıyla satın aldığını iddia etti.