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        Karısıyla tartışan 3 kişiyi darbetti

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir markette, eşiyle tartışan 3 kişiyi darbeden şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 20:45 Güncelleme: 13.06.2025 - 20:45
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        Karısıyla tartışan 3 kişiyi darbetti
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        Eskişehir'de Gazi Yakup Satar Caddesindeki bir zincir market şubesinde D.T. ile Ş.K. isimli 2 kadın arasında kasa sırasında tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine iki kadın arasında arbede başladı. Bunun üzerine kadınlardan D.T'nin eşi S.T, karısıyla kavga eden Ş.K'yi darp etti.

        Ş.K'nin başını tutarak defalarca yere vuran S.T, kavgaya engel olmak isteyen market çalışanı bir kadınla erkek müşteriye de yumruk attı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri S.T'yi (26) gözaltına aldı.

        Marketteki kavga anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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