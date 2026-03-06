Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Karlı dağlar ile dolunay aynı karede

        Karlı dağlar ile dolunay aynı karede

        Bitlis'te karla kaplı dağların ardından yükselen dolunay, güzel görüntüler oluşturdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlı dağlar ile dolunay aynı karede

        Bitlis'te karla kaplı dağların arkasından yükselen dolunay, oluşturduğu manzarayla gökyüzü meraklılarını mest etti.

        Ayın, beyaz örtüyle kaplı zirvelerle aynı karede buluşması etkileyici görüntüler ortaya çıkardı.

        Bu görsel şölen, Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bitlis Temsilcisi Doç. Dr. Cihan Önen tarafından görüntülendi.

        Gökyüzü ile yeryüzünü aynı karede yakalamanın her zaman mümkün olmadığını belirten Doç. Dr. Önen, doğa ve gökyüzü fotoğrafçılığının sabır gerektirdiğini, bazen günlerce doğru günü, uygun hava koşullarını ve doğru zamanı beklemek gerektiğini söyledi.

        Gökyüzü netleşirken aynı anda yeryüzündeki detayların da kaybolmaması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Önen, bu uyumun yakalanması halinde ortaya eşsiz görüntüler çıktığını dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zeytinburnu'nda otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün öldüğü kazada müebbet hapis talebi

        Zeytinburnu'nda otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Enes Yılmaz'ın (29) ölümüne ilişkin kazada soruşturma tamamlandı. İddianamede otomobil sürücüsü Yusuf Serhat Aksu ile motosiklet sürücüsü Hasan Enes Yılmaz'ın yarıştığı belirtildi. Motosiklet sürücüsünün, otomobili geçmek istediği sır...
        #bitlis
        #karlı kaplı dağlar
        #dolunay
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası