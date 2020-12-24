Doyurucu oluşuyla da sevdiklerinizin damak tadına uyacak olan karnabahar köftesi tarifi için karşınızdayım.

Karnabahar Köftesi İçin Gereken Malzemeler:

1 orta boy karnabahar

1 yumurta

1 kuru soğan

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı galeta unu ya da ekmek içi

Tuz

Kızartmak İçin;

Sıvıyağ

Karnabahar Köftesi Yapılışı:

Köftemize ilk olarak karnabaharı haşlayarak başlıyoruz.

İyice haşladıktan sonra soğuk suyla yıkayıp, süzgece koyuyoruz iyice süzdürüyoruz.

Ardından karnabaharımız iyice yumuşadığı için hemen el yardımıyla ya da bir çatal yardımıyla eziyoruz.

İyice ezilen karnabahara soğanlarımızı ister rende ister robot isterseniz de elde, ince ince doğruyoruz.

Ardından maydanozlarımızı inçe inçe kıyıyoruz.

Ve artık sıra baharatlarda sırasıyla baharatları da ekleyip ununu ve galeta ununu ve yumurtayı ekleyip bir güzel yoğuruyoruz.

İster elinizle köfte şeklinde şekil verebilirsiniz eğer ele yapışan akışkan bir hamur olursa, kaşık yardımı da alabilirsiniz.

Hafif tavamıza sıvı yağ koyarak arkalı önlü iyice kızarana kadar pişiriyoruz.

İşte köftemiz hazır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Karnabahar çiçekleri haşlanırken, suyuna tuz ilave ederseniz daha lezzetli olur.