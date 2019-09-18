Karnıyarık nasıl yapılır?

Karnıyarık; Türk mutfağının patlıcanı en iyi şekilde sunduğu yemeklerinden birisidir. Patlıcanı bu kadar lezzetli kılan bir yemek olması tercih sebebi olmaktadır.
Karnıyarık Malzemeleri:
- 200 gr kıyma
- 6 küçük boy patlıcan
- 3 soğan
- 4 domates
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 9 küçük sivri biber
- 10 diş sarımsak
- Yarım demet maydanoz
- Tuz, karabiber
Karnıyarık Hazırlanışı:
Önce patlıcanları alacalı soyarak bir tavada hafifçe kızartın.
Kızarttığınız patlıcanları soğumaya bırakın.
Bu arada iç harcı hazırlamaya başlabilirsiniz.
Öncelikle soğanları ince ince doğradıktan sonra kavurun.
Üzerine kıymayı ekleyerek suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin.
4 diş sarımsağı ve 3 sivri biberi ilave edin kıyma pişene kadar devam edin.
Domatesi koyun ve suyunu çekene kadar pişirin.
İndirmeye yakın maydanozu koyarak ateşten alın.
Patlıcanların içini açarak hazırlanan içten hepsine eşit oranda paylaştırın.
Tüm patlıcanların üzerine domates dilimi, biber ve sarımsak koyarak ister tencerede isterseniz önceden ısıtılmış fırında pişirmeye alın. (fırında pişirseniz üzerine hafif kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz)
Karnıyarık piştikten sonra servise hazırdır.
Afiyet olsun!
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