"BENİMLE KEYİF YAPIP, ONUNLA DAVETLERE KATILIYORDU"

Pamuk'un o dönemlerde Hintli yazar Kiran Desai ile sevgiliyken kendisiyle de görüştüğünü söyleyen Karolin Fişekçi, şu ifadeleri kullandı:

Orhan Pamuk'la bir sergi açılışında tanıştık. Önce mailleştik, sonra beni atölyesine çağırdı. Cihangir'deki bir binanın 4'ncü ve 7'nci katında atölyeleri vardı. Hintli kadın geldiğinde 7’nci katta kalıyordu. Kadın gelince biz 4’ncü katta görüşüyorduk. Benimle keyif yapıp, resmi davetlere onunla gidiyordu.