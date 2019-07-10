Karpal Tünel Sendromu, median sinirin el bileği seviyesinde, karpal tünelden geçerken sıkışması sonucu oluşan, üst ekstremitenin en sık görülen nöropatisidir. Peki Karpal Tünel Sendromu nedir? Nedeni ve belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır? İşte Karpal Tünel Sendromu hakkında tüm detaylar...

KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDİR?

Sinir ağı olan median sinirin el bileğinden geçen kanallarda meydana gelen sıkışmasına karpal tünel sendromu denir. Karpal kanal bilekte bulunur. Başparmakla birlikte 2. ve 3. parmaktaki hareketi ve hissetmeyi sağlayan medyan sinir, bu kanaldan parmaklarımızı bükmemizi, elimizi yumruk yapabilmemizi tutma ve kavramamızı sağlayan tendonlarla birlikte geçer. Bu kanalın üzerini örten bağ genişleyip şişerse, dar ve sert olan karpal tüneldeki medyan siniri sıkıştırarak, elin ilk üç parmağında hissizlik, karıncalanma, güçsüzlük veya ağrıya neden olabilir. Bu belirtiler bir veya iki elde olabilmekle beraber genellikle en çok kullanılan elde önce meydana gelir.

KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDENLERİ

Genellikle belli bir nedeni yoktur. Tenosinovit adı verilen parmakları büken kirişlerin çeperlerinin şişmesi, eklem çıkıkları, kırıklar, yumuşak doku tümörleri, kanal hacmini daraltan damar ve kas anomalileri, artrit gibi durumlar; bileği uzun süre bükülü tutmak gibi postürel nedenler karpal tüneli hacmini daraltabilir. Doğumsal nedenler, gebelikte olduğu gibi vücutta sıvı birikimi, tünelde daralmaya ve karpal tünel sendromu benzeri belirtilere yol açabilir; Ancak, bu belirtiler doğum sonrasında sıklıkla ortadan kalkar.

KİMLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜR?

30-60 yaş aralığında,

Erkeklerden çok kadınlarda,

Bilgisayar başında çok fazla zaman geçirenlerde,

Uzun süre kulağında telefonla konuşanlarda,

Sürekli direksiyon başında olanlarda,

Müzisyenlerde,

Marangozlarda,

Kaya matkabı operatörlerinde,

Fabrika işçilerinde,

Dikiş ile fazlaca uğraşanlarda,

Tenis oyuncularında,

sık olarak görülür. Karpal Tünel Sendromu'nu etkileyen hastalıklar arasında da;

Hamilelik,

Romatizma,

Kronik böbrek yetmezliği,

Diyabet,

Tümörler,

Aşırı kilo,

Efseksiyonlar,

Gut,

Hipotiroid,

Boyun fıtığı ameliyatı sonrası,

Bilek burkulması ya da kırılması yaşamış kişiler

sayılabilir.

KARPAL TÜNEL SENDROMU BELİRTİLERİ

Elin ilk üç parmağında karıncalanma ve ağrı,

Başparmakta uyuşukluk hissi,

Kol hareket ettirildiğinde artan ağrı ve yanma,

Uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilen bilek ağrıları,

El kaslarında zayıflık,

Başparmaktan orta parmağa ve yüzük parmağına yayılan şok benzeri duyumlar,

Koldan omuza kadar uzanabilen ağrı ve karıncalanma,

Parmaklarda elektrik çarpması hissi.

KARPAL TÜNEL SENDROMU TEDAVİSİ

İleri duyusal ve hiçbir motor bozukluğu olmayan hastalarda bileği nötral pozisyonda tutan fakat parmakların serbestleşmesine imkân veren gece istirahat bileklikleri çok faydalı olur. İlaç tedavisine de başvurulabilir. Ayrıca bazı fiziki egzersizlerde önererek sinirlerin doğal yolla rahatlatılması sağlanır.

Ellerinizi göğüs hizasına göre düz yapın 5 dakika böyle bekleyin.

Daha sonra ellerinizi öne doğru gevşek bırakın.

Bir süre sonra ellerinizi yumruk yapıp sıkın.

Yumruklu ellerinizi aşağı sarkın.

Tekrara tamamen gevşetin.

Kollarınızı iki yana atıp bir süre bekleyin. Bu uygulamayı elleriniz kasıldıkça yapmaya gayret edin.

Ancak, hastalık ikinci evreye ulaşmışsa sinir harabiyeti daha fazla artmadan cerrahi müdahale gerekir. Cerrahi tedavi ile karpal tünelin tavanını oluşturan bağ kesilerek sinirin içinde bulunduğu kanalın hacmi genişletilir, sinirin üzerindeki basınç azaltılarak median sinir doğrudan rahatlatılır.