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        Kars'ta tur minibüsü, sürüye çarptı; 25 koyun öldü

        KARS'tabirtur firmasına ait minibüs, yolun karşısına geçen sürüye çarptı; 25 koyun öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:38
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        Kars'ta tur minibüsü, sürüye çarptı; 25 koyun öldü
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        KARS'tabirtur firmasına ait minibüs, yolun karşısına geçen sürüye çarptı; 25 koyun öldü.

        Kaza, sabah saatlerinde Subatan köyü yakınlarında meydana geldi. Van'dan Kars Ani Ören Yeri'ne turist götüren Muhammet Ali Şahinalp yönetimindeki 60 ABF 820 plakalı, tur firmasına ait minibüs, yoğun sisin etkisi ile yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. 700 koyundan 25'i öldü; diğerleri etrafa kaçıştı. Sürünün sahibi Yakup Öztürk, "Kaza sonrasında 25 koyunumuz telef oldu. Diğer hayvanlar da araziye dağıldı; onları topladık, sayımını yapacağız. Burada sevindirici olay; herhangi bir can kaybı ve yaralanmamanın yaşanmamasıdır. Havanın puslu olması nedeniyle bu olay oldu. İnşallah bir daha böyle kazalar yaşanmaz" dedi. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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