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        Kars'ta karla kaplanan sarıçam ormanları havadan görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:22 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:22
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        Kars'ta karla kaplanan sarıçam ormanları havadan görüntülendi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi.

        Bölgede iki gün önce etkili olan kar sonrası, ormanlık alanlarda güzel manzara oluştu.

        Yağışla kış turizminin önemli merkezlerinden sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 634 rakımdaki Cıbıltepe Kayak Merkezi de beyaza büründü.

        İlçeyi çevreleyen ve birçok yaban hayvanına yaşam alanı sunan sarıçam ormanlarının karla kaplı hali dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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