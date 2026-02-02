Sarıkamış Kayak Merkezi'nde pistten çıkıp yaralanan kayakçıya JAK ekipleri ulaştı

Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak yaparken pistten çıkarak yaralanan kayakçıyı JAK ekipleri kurtardı. Merkezde kayak yaparken pistten çıkan bir kadının yaralandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde kayakçının sağ ayağında kırık şüphesi tespit edildi. Bulunduğu yerden güvenli şekilde alınan kayakçı, JAK ekiplerince kayak merkezinden indirilerek oteller bölgesinde bekleyen ambulansa teslim edildi.

