        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak yaparken pistten çıkarak yaralanan kayakçıyı JAK ekipleri kurtardı.

        Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak yaparken pistten çıkarak yaralanan kayakçıyı JAK ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 15:19 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:19
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde pistten çıkıp yaralanan kayakçıya JAK ekipleri ulaştı
        Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak yaparken pistten çıkarak yaralanan kayakçıyı JAK ekipleri kurtardı.

        Merkezde kayak yaparken pistten çıkan bir kadının yaralandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrollerde kayakçının sağ ayağında kırık şüphesi tespit edildi.

        Bulunduğu yerden güvenli şekilde alınan kayakçı, JAK ekiplerince kayak merkezinden indirilerek oteller bölgesinde bekleyen ambulansa teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

