        Kars Haberleri

        Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar etkili oluyor

        Kars, Ardahan ve Tunceli'yi kar beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 10:51 Güncelleme: 02.02.2026 - 10:51
        Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar etkili oluyor
        Kars, Ardahan ve Tunceli'yi kar beyaza bürüdü.

        Kars'ta gece saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

        Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Karla kaplanan Kars Kalesi ve tarihi yapılarda güzel görüntüler oluştu.

        Sarıkamış ilçesinde ise kar sonrası kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Karların erimesiyle çatılarda, ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu.

        Bazı vatandaşlar, bellerine bağladıkları iplerle çatılarında biriken karları temizledi.

        - Ardahan

        Ardahan’da da kar etkili oluyor.

        Sabah saatlerinde başlayan kar etrafı beyaza bürüdü.

        Kar nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.

        - Tunceli

        Tunceli’de de etkili olan kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Belediye ekipleri, ana caddelerde kar küreme çalışması yaptı.

        Bazı vatandaşlar da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

