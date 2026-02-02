Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar etkili oluyor

Kars, Ardahan ve Tunceli'yi kar beyaza bürüdü.



Kars'ta gece saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.



Kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.



Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Karla kaplanan Kars Kalesi ve tarihi yapılarda güzel görüntüler oluştu.



Sarıkamış ilçesinde ise kar sonrası kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Karların erimesiyle çatılarda, ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu.



Bazı vatandaşlar, bellerine bağladıkları iplerle çatılarında biriken karları temizledi.



- Ardahan



Ardahan’da da kar etkili oluyor.



Sabah saatlerinde başlayan kar etrafı beyaza bürüdü.



Kar nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.



- Tunceli



Tunceli’de de etkili olan kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.



Belediye ekipleri, ana caddelerde kar küreme çalışması yaptı.



Bazı vatandaşlar da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

