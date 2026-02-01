Habertürk
        Kars'ta yarıyıl tatilinin son gününde çocuklar kızak keyfi yaptı

        Kars'ta yarıyıl tatilinin son gününde çocuklar kızak keyfi yaptı

        Kars'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürünürken, çocuklar da kızak keyfi yaptı.

        Giriş: 01.02.2026 - 15:57 Güncelleme: 01.02.2026 - 15:57
        Kars'ta yarıyıl tatilinin son gününde çocuklar kızak keyfi yaptı
        Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı çocukları sevindirdi. Yarıyıl tatilinin son gününü fırsat bilen aileler ve çocuklar, karla kaplanan yamaçlardan kızaklarla kaydı.

        Kars Kalesi eteklerinde kayak yapan çocuklar tatilin keyfini çıkardı.

        Ailesiyle birlikte kızak kaymaya gelen Selçuk Alan, kar yağışının mutluluk verdiğini belirterek, "Sömestir tatilindeyiz, burada olmaktan çok mutluyuz. Kızımla birlikte kaymaya geldik. Bu sene Kars'ımıza çok güzel kar yağdı. Kışın ve sömestir tatilinin keyfini birlikte çıkarıyoruz." dedi.

        Çocuklardan Ahsen Erva Erdoğan da tatilin son günlerini değerlendirdiklerini ifade ederek, "Bugün buraya kayak yapmaya geldik. Kar yağdığı için çok eğleniyoruz, tatilin son günleri olduğu için değerlendiriyoruz." diye konuştu.

        Asya Yıldız ise tatilde güzel vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Kızağımızı aldık, kalenin altına geldik, kaydık, eğlendik, çok güzel bir gündü." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

