Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sömestir tatilinin son gününde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.



Kars'a 54, Sarıkamış ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki merkezde toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 10 pist ve 5 telesiyej hizmet veriyor.



Sömestir tatili dolayısıyla hafta sonu tatilini geçiren aileler çocuklarıyla kızakla kaydı, yerli ve yabancı turistler kayak ile snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.



Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, kar yağışı altında yoğunluk yaşandığını söyledi.



Güzel bir sezon geçirdiklerini belirten Taş, "Bu sene bereketli bir sezon geçiriyoruz, sömestiri dolu dolu yaşadık. Ailelerimizi birer birer uğurluyoruz. Bundan sonra profesyonel kayakçıları bekliyoruz. Zaten profesyonel kayakçıların tercih ettiği şubat, mart dönemleri oluyor. Bu yıl 7-8 gün bayram tatili olacak, nisana kadar açığız. Pistlerimizde yaklaşık 2 metre kar var, güzel bir sezon geçiriyoruz, güzel de bitirmeyi temenni ediyoruz." diye konuştu.



İstanbul'dan ailesiyle tatil için gelen Metin Uzun da çok güzel bir ortamda tatil yaptıklarını ifade ederek, "Dans eden karlar diyarı Sarıkamış'a herkesi bekliyoruz. Biz keyfini çıkarıyoruz, keyfini çıkarmak isteyenleri bekliyoruz." dedi.



Tatilini kayak yaparak geçiren küçük kayaksever İbrahim İnal ise Sarıkamış Kayak Merkezi'ni çok beğendiklerini dile getirerek, "Kayak merkezinde çok güzel eğlendik. Kayağın keyifli yeri burası." ifadelerini kullandı.

