Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kars'taki Kağızman-Ağrı kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor. Kağızman-Ağrı kara yolu, tipinin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla tüm araç geçişine kapatıldı. Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

