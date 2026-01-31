Kars'ta imamın evinde çıkan yangın söndürüldü

Kars'ın Akyaka ilçesinde imamın evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçeye bağlı Geçit Köyü Camisi'nde görevli imam M.R.E'nin evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. Çevredekilerin müdahale ettiği yangın söndürülemeyince itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.