        Kars'ta otomobilin refüje çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kars'ta otomobilin refüje çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 18:07 Güncelleme: 31.01.2026 - 18:07
        Kars'ta otomobilin refüje çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        İlçe girişindeki Halk Eğitim Merkezi önünde, Cihat Ö’nün kullandığı 44 ABH 315 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Kazada sürücü Cihat Ö. ile araçtaki R.S, Z.S ve A.S yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekibince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

