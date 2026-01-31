Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars ve Tunceli'de kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

        Kars ve Tunceli'de kar yağışı, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 10:36 Güncelleme: 31.01.2026 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars ve Tunceli'de kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars ve Tunceli'de kar yağışı, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.


        Kars'ta dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, tarihi yapılarda güzel görüntü oluşturdu.

        Sarıkamış ilçesinde de kar, etrafı beyaza bürüdü. Soğukların etkisiyle bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

        İl Özel İdaresi Sarıkamış Şefliği ekipleri, tipi nedeniyle kapanan, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı bazı köy yollarında çalışma başlattı.

        Vatandaşlardan Cavit Üstündağ, havaların soğuk ve yağışlı geçtiğini belirterek, "Çok şükür, bu sene istediğimiz karı bulduk. Eski kışlar geri geldi. Şimdiye kadar iyi yağdı, şubatta da yağmasını umut ediyorum." dedi.

        Tunceli'de de kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi. Soğukların etkisiyle ağaçlar kırağı kaplarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!

        Benzer Haberler

        Kars Çayı'nda su samurları görüntülendi
        Kars Çayı'nda su samurları görüntülendi
        Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Kars'ta otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan yaya hastanede öldü
        Kars'ta otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan yaya hastanede öldü
        Otomobilin çarptığı yaya kalp masajına rağmen kurtarılamadı
        Otomobilin çarptığı yaya kalp masajına rağmen kurtarılamadı
        Kars'ta otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
        Kars'ta otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
        Kars'ta Yeşilaydan çocuklara yönelik "Kış Okulu" etkinliği
        Kars'ta Yeşilaydan çocuklara yönelik "Kış Okulu" etkinliği