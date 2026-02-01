Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars, Tunceli ve Ardahan'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

        Kars, Tunceli ve Ardahan'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 10:44 Güncelleme: 01.02.2026 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars, Tunceli ve Ardahan'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars, Tunceli ve Ardahan'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kars'ta dün başlayan kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kar yağışının ardından ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan kar aralıklarla devam etti.

        Yağışla birlikte beyaza bürünen ilçede, soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında, doğal gaz bacalarında uzun buz sarkıtları oluştu.

        Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezindeki yollarda kar temizliği başlattı.

        Sarıçam Ormanları'nın karla güzel görüntü oluşturduğu ilçede, Sarıkamış-Kars kara yolunda zaman zaman tipi etkisini gösterirken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        - Tunceli

        Tunceli’de de aralıklarla kar etkili oluyor.

        Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı kentte, cadde ve sokaklar ile park ve bahçeler beyaza büründü.

        Ekipler, sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

        - Ardahan

        Ardahan’da ise soğuk hava etkili oluyor.

        Kent merkezinde soğuk nedeniyle buzlanma oluşurken, yüksek noktalarda yer yer kar etkisini gösteriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Kars'ta imam evi alev alev yandı
        Kars'ta imam evi alev alev yandı
        Kars'ta imamın evinde çıkan yangın söndürüldü
        Kars'ta imamın evinde çıkan yangın söndürüldü
        Kars'ta otomobilin refüje çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kars'ta otomobilin refüje çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Kars'ta kar yağışı eğlenceye dönüştü Kendilerini dışarıya atan vatandaşlar...
        Kars'ta kar yağışı eğlenceye dönüştü Kendilerini dışarıya atan vatandaşlar...
        Sarıkamış'ta trafik kazası: 3 yaralı
        Sarıkamış'ta trafik kazası: 3 yaralı