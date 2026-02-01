Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta karlı arazide yiyecek arayan yaban hayvanları görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki karla kaplı arazide yiyecek arayan yaban hayvanları görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 15:31 Güncelleme: 01.02.2026 - 15:31
        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki karla kaplı arazide yiyecek arayan yaban hayvanları görüntülendi.

        Kar kalınlığının yer yer 2 metreye kadar ulaştığı ilçe kırsalında, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

        İlçeye 6 kilometre uzaklıktaki Alisofu ve Asboğa köyleri bölgesindeki karlı arazide yiyecek arayışına çıkan kızıl tilkiler ile dere kenarında bekleyen gri balıkçıllar ve bitki tomurcuklarından beslenmeye çalışan yaban kuşları objektife yansıdı.

        Vatandaşlardan Hikmet Buğday, AA muhabirine, kışın çok çetin geçtiğini belirterek, "Bugünlerde havalar bayağı soğuk. Yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çektiği için yol kenarlarına, bahçeye, çatıya bir şeyler koymamız lazım ki hayvanlar barınabilsin." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

