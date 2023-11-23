Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı ürün ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezi ve Selim ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 40 bin doldurulmuş makaron, 15 şişe halinde 11,15 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.