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        Kars'ta insan kaçakçılığından aranan şüphelinin evinde 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Kars'ta insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla aranan şüphelinin evinde 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:09 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:15
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        Kars'ta insan kaçakçılığından aranan şüphelinin evinde 15 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kars'ta insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla aranan şüphelinin evinde 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte insan kaçakçılarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen T.A'nın Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Ekiplerce ev ve eklentilerinde yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Afganistan uyruklu E.N gözaltına alındı, firari T.A'nın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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