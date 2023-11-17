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        Kız öğrenci yurdunda `üzerime çay döktün´ kavgası: 1 yaralı

        KARS´takız öğrenci yurdunda E.M., üzerine çay döken öğrenci ve onun arkadaşlarıyla çıkan kavgada yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:10
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        Kız öğrenci yurdunda `üzerime çay döktün´ kavgası: 1 yaralı
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        KARS´takız öğrenci yurdunda E.M., üzerine çay döken öğrenci ve onun arkadaşlarıyla çıkan kavgada yaralandı.

        Yenişehir Mahallesi Dumanlı Sokak´taki Serhat KYK Kız Yurdu´nun yemekhanesinde bugün sabah saatlerinde bir öğrencinin elindeki çay, E.M.´nin üzerine döküldü. Burada iki öğrenci tartıştı. Bir süre sonra E.M. ile yemekhanenin çıkışında kendisini bekleyen 5 öğrenci arasında yine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede E.M. yaralandı. Diğer öğrenciler araya girerek tarafları ayırdı. İhbar üzerine yurda sevk edilen ambulansla E.M. hastaneye kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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