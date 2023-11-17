Kız öğrenci yurdunda `üzerime çay döktün´ kavgası: 1 yaralı
KARS´takız öğrenci yurdunda E.M., üzerine çay döken öğrenci ve onun arkadaşlarıyla çıkan kavgada yaralandı.
KARS´takız öğrenci yurdunda E.M., üzerine çay döken öğrenci ve onun arkadaşlarıyla çıkan kavgada yaralandı.
Yenişehir Mahallesi Dumanlı Sokak´taki Serhat KYK Kız Yurdu´nun yemekhanesinde bugün sabah saatlerinde bir öğrencinin elindeki çay, E.M.´nin üzerine döküldü. Burada iki öğrenci tartıştı. Bir süre sonra E.M. ile yemekhanenin çıkışında kendisini bekleyen 5 öğrenci arasında yine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede E.M. yaralandı. Diğer öğrenciler araya girerek tarafları ayırdı. İhbar üzerine yurda sevk edilen ambulansla E.M. hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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