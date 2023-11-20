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        Kars´ta 7 köy yolu ulaşıma kapandı

        KARS'taetkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılaması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:10
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        Kars´ta 7 köy yolu ulaşıma kapandı
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        KARS'taetkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılaması için çalışma başlatıldı.

        Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, sabah saatlerinde Kars´ta kar yağışı başladı. Yağışla birlikte Sarıkamış ilçesinde 7 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde Sarıkamış İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları yeniden açmak için Çamyazı grup köy yolunda çalışma başlattı.

        Meteoroloji 16'ıncı Bölge Müdürlüğü´nden ise uyarı yapıldı. Uyarıda, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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