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        Kars'ta 2 trafik kazasında 5 yaralı

        KARS'ın Arpaçay ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:34 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:35
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        Kars'ta 2 trafik kazasında 5 yaralı
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        KARS'ın Arpaçay ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        İlk kaza, saat 12.30 sıralarında, Arpaçay ilçesi Carcıoğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Polat yönetimindeki 36 FL 530 plakalı traktör, köy yolundan kara yoluna çıkarken, Emin Özgür Çapık idaresindeki 61 TA 450 plakalı TIR'a yandan çarptı. Savrulup tarlaya yuvarlanan traktörün sürücüsü Hüseyin Polat ile yanındaki Burhan Polat ve Hakkı Aydın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalelerinin ardından Akyaka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        TIR'DA SIKIŞAN YARALILARI EKİPLER KURTARDI

        Arpaçay ilçesi Doğruyol köyü yakınlarında, saat 13.30 sıralarında meydana gelen diğer kazada ise Gaziantep'ten gelip Gürcistan'a giden, Cuma Bildirici yönetimindeki 27 AHG 104 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı Hasan Döner yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'daki yaralılar, sıkıştıkları yerden ekipler tarafından kurtarılıp ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Her iki kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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