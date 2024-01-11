Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars´ta kayak yaparkan kaybolan turistleri JAK timleri buldu

        İRAN´dan Kars'ın Sarıkamış ilçesine tatile gelen 3 turist, kayak yaparken yolunu kaybetti. İhbar üzerine harekete geçen JAK timleri kaybolan turistleri buldu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:07 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars´ta kayak yaparkan kaybolan turistleri JAK timleri buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İRAN´dan Kars'ın Sarıkamış ilçesine tatile gelen 3 turist, kayak yaparken yolunu kaybetti. İhbar üzerine harekete geçen JAK timleri kaybolan turistleri buldu. 

        Sarıkamış Kayak Merkezi'ne tatile gelen Fayaz Mırabıyan, Alireza Ostovqr ve Mohammed Esfahani, kayak yaptığı sırada yolunu kaybetti. Otelde kalan grubun geri kalanı, arkadaşlarına yaklaşık 3 saat ulaşamayınca, saat 13.45 sıralarında jandarmaya ihbarda bulundu. Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri bölgede kar motorlarıyla arama çalışması başlattı. JAK timleri turistleri saat 16.00 sıralarında kayak pistinin 3 kilometre uzağında, ormanda buldu. Kaldıkları otele götürülen turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        Togg T10F’in rakipleri kimler?
        Togg T10F’in rakipleri kimler?
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Kars'ta kızıl tilkiler av mesaisinde
        Kars'ta kızıl tilkiler av mesaisinde
        Kars'ta lise öğrencilerine Milli Savunma Üniversitesi tanıtıldı
        Kars'ta lise öğrencilerine Milli Savunma Üniversitesi tanıtıldı
        Sarıkamış'ta Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası etkinliği
        Sarıkamış'ta Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası etkinliği
        Sarıkamış Kayak Merkezi cıvıl cıvıl
        Sarıkamış Kayak Merkezi cıvıl cıvıl
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        AK Parti Kars Milletvekili Çalkın'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesaj...
        AK Parti Kars Milletvekili Çalkın'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesaj...