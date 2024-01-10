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        Sarıkamış'ta Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası etkinliği

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası dolayısıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:00 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:00
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        Sarıkamış'ta Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası etkinliği
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası dolayısıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Sarıkamış İlçe Sağlık Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezinde kamu ve sivil toplum kuruluşları için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        İlçe Sağlık Müdürü Furkan Öztürk ve hemşire Hatice Telli tarafından veremle savaş konusunda bilgi verildi.

        Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de her yılbaşından sonra 1 hafta boyunca Verem Savaş Haftasında halkı bilgilendirdiklerini söyledi.

        Dünyada her sene 10 milyonun üzerinde verem hastası olduğunu ve 1,5 milyona yakın insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Öztürk, "Veremle mücadeleyi çok önemsiyoruz, 3 haftalık öksürük şikayeti olan hastanın en yakın sağlık kuruluşuna giderek hastalığı hakkında bilgi alabilir. Bu tür hastalarda genelde öksürük şikayeti, kan tükürme, hızlı kilo kaybı ve gece terleme şikayeti olabilir. Gerekli tetkikler yapılarak teşhis konulabilir. Bizde hastalarımıza erken evrede önlem alabilme konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için hastalarımız maske kullanımı konusunda bilinçli. Bunun yanı sıra hijyene dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

        Toplantıya, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkan vekili Serdar Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Sarıkamış İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Kuyumcu, Sarıkamış Devlet Hastanesi Başhekimi Paşa Aksoy ve STK temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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