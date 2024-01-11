Kars'ta kızıl tilkiler av mesaisinde
Kars'ta kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiler, beyaza bürünen arazilerde avlanırken görüntülendi.
Kars'ta kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiler, beyaza bürünen arazilerde avlanırken görüntülendi.
Kentte etkili olan dondurucu soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.
Yiyecek bulmak için Kars-Çıldır ve Kars-Digor kara yolu yakınlarında avlanan kızıl tilkiler, dakikalarca sesleri dinleyerek avını yakalamaya çalıştı.
Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, bu zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor.
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