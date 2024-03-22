Kars'ta 1 milyon 750 bin TL değerinde gümrük kaçağı 2 altın kolye ele geçirildi
KARS Harakani Havalimanı'nda piyasa değeri 1 milyon 750 bin TL olan 685,55 gram gümrük kaçağı altın kolyeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
KARS Harakani Havalimanı'nda piyasa değeri 1 milyon 750 bin TL olan 685,55 gram gümrük kaçağı altın kolyeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kars Harakani Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek isteyen Ermenistan uyruklu 2 kişinin boynundaki altın kolyelerden şüphelenip, inceleme yaptı. Ekipler, 2 parça halindeki 685,55 gram olan altın kolyelerin gümrük kaçağı olduğunu tespit etti. Kolyelerin piyasa değerinin 1 milyon 750 bin TL olduğu belirtilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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