Kars'ta 1 milyon 750 bin TL değerinde gümrük kaçağı 2 altın kolye ele geçirildi

KARS Harakani Havalimanı'nda piyasa değeri 1 milyon 750 bin TL olan 685,55 gram gümrük kaçağı altın kolyeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kars Harakani Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek isteyen Ermenistan uyruklu 2 kişinin boynundaki altın kolyelerden şüphelenip, inceleme yaptı. Ekipler, 2 parça halindeki 685,55 gram olan altın kolyelerin gümrük kaçağı olduğunu tespit etti. Kolyelerin piyasa değerinin 1 milyon 750 bin TL olduğu belirtilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.