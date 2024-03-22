Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta 1 milyon 750 bin TL değerinde gümrük kaçağı 2 altın kolye ele geçirildi

        KARS Harakani Havalimanı'nda piyasa değeri 1 milyon 750 bin TL olan 685,55 gram gümrük kaçağı altın kolyeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 11:45 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta 1 milyon 750 bin TL değerinde gümrük kaçağı 2 altın kolye ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARS Harakani Havalimanı'nda piyasa değeri 1 milyon 750 bin TL olan 685,55 gram gümrük kaçağı altın kolyeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kars Harakani Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek isteyen Ermenistan uyruklu 2 kişinin boynundaki altın kolyelerden şüphelenip, inceleme yaptı. Ekipler, 2 parça halindeki 685,55 gram olan altın kolyelerin gümrük kaçağı olduğunu tespit etti. Kolyelerin piyasa değerinin 1 milyon 750 bin TL olduğu belirtilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Giroud'nun yerine Icardi
        Giroud'nun yerine Icardi
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Cennetten dünyaya"
        "Cennetten dünyaya"
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı

        Benzer Haberler

        Kars'ta Ermenistan uyruklu 2 şüpheli, kaçak altınla yakalandı
        Kars'ta Ermenistan uyruklu 2 şüpheli, kaçak altınla yakalandı
        Kars'ta eğitim alan "Karın Yıldızları", Nevruz Bayramı'nda kayaklı gösteri...
        Kars'ta eğitim alan "Karın Yıldızları", Nevruz Bayramı'nda kayaklı gösteri...
        Kars'ın karla kaplı köyleri dronla görüntülendi
        Kars'ın karla kaplı köyleri dronla görüntülendi
        Turistik Doğu Ekspresi'ne dikkati çekmek için trenin üzerinden snowboard il...
        Turistik Doğu Ekspresi'ne dikkati çekmek için trenin üzerinden snowboard il...
        Kars'ta uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı
        Kars'ta uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı
        Kars'ta kar yağışı; yüksek kesimlerdeki köylerin yolu kapandı
        Kars'ta kar yağışı; yüksek kesimlerdeki köylerin yolu kapandı