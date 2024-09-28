3 yaşındaki Ali Taha'nın çöp kamyonu sevinci

KARS'tason 1 yıldır her gün evlerinin bahçe duvarına çıkıp, mahalleye gelen çöp kamyonunu bekleyen Ali Taha Eğer'e (3), Belediye Başkanı Ötüken Senger, oyuncak çöp kamyonu hediye etti. Belediye Temizlik İşleri Müdürü Cihan Nayir'in oyuncağını verdiği Ali Taha, daha sonra belediyenin çöp kamyonu ile şehir turu attı.

Evli ve 3 çocuk babası Muharrem Tarhan Eğer (43), oğlu Ali Taha Eğer'in her gün evinde önünde çöp kamyonunu beklediğini söyledi. Muharrem Eğer, "Oğlum Ali Taha, çöp arabasını çok seviyor. Öyle seviyor ki arabanın çöp almaya geliş vaktini bile ezberlemiş. Sabah akşam çöp vakti geldiğinde, ablası Esma ile birlikte koşarak evin bahçesine geliyor. Abla Esma da Ali Taha'yı bahçe duvarının üzerine çıkartıyor. Çöp kamyonu sokakta görülür görülmez büyük bir sevinç yaşıyor ve alkışlarla sevincini paylaşıyor. Oğlum bunu 1 yıldır yapıyor. Ne zaman sokaktan çöp kamyonu geçse hiç aksatmadan arabayı böyle karşılıyor. Artık temizlik işçileri, oğlumu tanıyorlar ve o sevincini yaşasın diye evin önünden yavaş yavaş geçerek korna çalıp, selamlıyorlar" dedi. Esma Eğer de kardeşinin "Çöp geldi" diyerek annesine seslenip, kamyonu bahçe duvarının üstünde el sallayarak karşıladığını anlattı.

PERSONEL ANLATTI, BAŞKAN HEDİYE VERDİ Personelin haber vermesi ile Temizlik İşleri Müdürü Cihan Nayir durumdan haber oldu ve konuyu Belediye Başkanı Ötüken Senger'e iletti. Başkan Senger de Ali Taha'ya oyuncak çöp kamyonu hediye aldı. Müdür Cihan Nayir ile temizlik personeli, hediye ulaştırmak ve görevlerini yerine getirmek için Merkez Mahallesi Papatya Sokak'taki Ali Taha'nın evine doğru yola çıktı. Her zamanki gibi duvarın üzerinde ablasıyla çöp kamyonunu bekleyen Ali Taha, bu kez sürprizle karşılaştı. Çöp kamyonundan inen Temizlik İşleri Müdürü Cihan Nayir, başkanın gönderdiği oyuncak kamyonu Ali Taha'ya hediye etti. Ali Taha, daha sonra belediyenin çöp kamyonu ile şehir turu attı.