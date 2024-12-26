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        Eskimo usulü göle atılan ağlar bereketle çekildi

        KARS'ın Arpaçay ilçesinde buz tutan Çıldır Gölü'ne Eskimo usulü av için atılan ağlar, 2 gün sonra dolu çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 09:43 Güncelleme: 26.12.2024 - 09:46
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        Eskimo usulü göle atılan ağlar bereketle çekildi
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        KARS'ın Arpaçay ilçesinde buz tutan Çıldır Gölü'ne Eskimo usulü av için atılan ağlar, 2 gün sonra dolu çekildi. Kefal, kızılkanat ve kara sazan balığı yakalayan balıkçı Atanur Dursun, kilosunu 50 TL'den satacağını söyledi.

        Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan, Van Gölü'nden sonra bölgenin en büyük 2'nci gölü olan 124 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, buz tabakasıyla kaplanan gölde Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde balıkçılık yapan Atanur Dursun, Eskimo usulü av için 2 gün önce sabah erken saatlerde ağlarını suya bıraktı. Yaklaşık 20 santimetre kalınlığındaki buz tabakasını farklı yerlerden baltayla delen Dursun, ağları suya gönderdi.

        KEFAL, KIZILKANAT VE KARA SAZAN

        2 gün sonra ilk avı tamamlamak üzere geri dönen Dursun, ağları büyük bir dikkatle çekti. Ağları Çıldır kefali, kızılkanat ve kara sazan dolan Dursun, sezonun bereketli başladığını ifade etti. Tuttuğu balıkları köylerde ve Arpaçay ilçe merkezinde kilosu 50 TL'den satacağını söyleyen Atanur Dursun, "Sezonun Eskimo usulü ilk avını gerçekleştirdik. 2 gün önce göle attığımız ağları oldukça bereketli bir şekilde çektik. Yaklaşık 40 yıldır bu gölde balık avlıyorum. Bu yıl sezon bir ay geç başladı ama oldukça bereketli bir yol alacağa benziyor" dedi.

        Balıkları yanında getirdiği çuvala dolduran Dursun, ağları yeniden göle bıraktıktan sonra köyünün yolunu tuttu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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