Dondurucu soğukta yarı açık ahırda hayvancılık yapıyor

KARS'ın Akyaya ilçesinde besici Yücel Ulu, yarı açık ahır sistemine geçmesiyle, hayvanların et ve süt verimini artırdı. Kışın hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğü bölgede hayvanlarını açık ahırda besleyen Ulu, "Kapalı ahır sistemi yaptığım dönemlerde bir inekten alınan ortalama süt verimi 18 kilogramdı. Yarı açık ahır sistemiyle birlikte bu miktar 22 kilogramı geçti. Yarı açık ahır sistemini herkese tavsiye ediyorum. Bizim bölgede bir algı var; 'hayvan üşür.' Yanlış bir düşünce. Hayvanı yeterli beslemezsen üşür" dedi.

Akyaka ilçesine bağlı Cebeci köyünde hayvancılık yapan Yücel Ulu, 2017'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle yüzde 50 kapalı ahır sistemine geçti. Köy çıkışında kendisine ait 7 dekar alanda yarı açık ahır yaparak çalışmaya başlayan Yücel Ulu, kısa sürede hayvan sayısını artırdı. Kış aylarında hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derecelere kadar düşmesine rağmen hayvanlarını gündüz yarı açık ahırda besleyen Ulu, geceleri kapalı ahıra alıyor. Günün büyük bir bölümünü yarı açık ahırda geçiren hayvanlarda süt veriminde artış yaşayan Ulu, bu sistemi bölge üreticisine tavsiye etti. Ulu, "Kapalı ahırda hayvancılık yaptığım dönemler süt ortalamam 18 kiloydu. Şimdi süt ortalamam 22 kilo. Yani bir ineğin günlük ortalama verdiği süt 22 kilo. Yani bir hayvanda 4 kilo artış çok büyük rakam. Bu aynı zamanda ete de yansıyor, hayvanın sağlığına da yansıyor. 2 yıl önce bölgede çok etkili bir şap salgını oldu. O sene benim hayvanlarım şapa yakalanmadı. En büyük sebep işte bu açık sistem ahırdır. Hayvan çok rahat olduğu için, bağışıklık sistemi güçlü olduğu için şapa yakalanmadı. Haftada bir traktörle gübreyi sıyırıp topluyorum. Yazın da gübresini tarlaya götürüyorum. Yani günlük temizlemeye gerek yok. Çünkü açık hava olduğu için yazın hava iyi olduğu için daha erken altı kuruyor. O yüzden açık sistemli ahırı ben herkese tavsiye ederim. Bizim bölgede bir algı var; 'Hayvan üşür'. Hayvan nasıl üşür? Hayvanı yeterli beslemezsen üşür. 8 senedir benim hayvanlarım kışın hiçbir gün içeride kaldığı yok. Fırtınada, karda da bu açık alandalar. Sadece akşamları içeri alıyoruz. Her gün sabah 07.00'den akşama kadar dışarıdalar" diye konuştu.