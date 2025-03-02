Dondurucu soğukta yarı açık ahırda hayvancılık yapıyor
KARS'ın Akyaya ilçesinde besici Yücel Ulu, yarı açık ahır sistemine geçmesiyle, hayvanların et ve süt verimini artırdı.
KARS'ın Akyaya ilçesinde besici Yücel Ulu, yarı açık ahır sistemine geçmesiyle, hayvanların et ve süt verimini artırdı. Kışın hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğü bölgede hayvanlarını açık ahırda besleyen Ulu, "Kapalı ahır sistemi yaptığım dönemlerde bir inekten alınan ortalama süt verimi 18 kilogramdı. Yarı açık ahır sistemiyle birlikte bu miktar 22 kilogramı geçti. Yarı açık ahır sistemini herkese tavsiye ediyorum. Bizim bölgede bir algı var; 'hayvan üşür.' Yanlış bir düşünce. Hayvanı yeterli beslemezsen üşür" dedi.
Akyaka ilçesine bağlı Cebeci köyünde hayvancılık yapan Yücel Ulu, 2017'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle yüzde 50 kapalı ahır sistemine geçti. Köy çıkışında kendisine ait 7 dekar alanda yarı açık ahır yaparak çalışmaya başlayan Yücel Ulu, kısa sürede hayvan sayısını artırdı. Kış aylarında hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derecelere kadar düşmesine rağmen hayvanlarını gündüz yarı açık ahırda besleyen Ulu, geceleri kapalı ahıra alıyor. Günün büyük bir bölümünü yarı açık ahırda geçiren hayvanlarda süt veriminde artış yaşayan Ulu, bu sistemi bölge üreticisine tavsiye etti. Ulu, "Kapalı ahırda hayvancılık yaptığım dönemler süt ortalamam 18 kiloydu. Şimdi süt ortalamam 22 kilo. Yani bir ineğin günlük ortalama verdiği süt 22 kilo. Yani bir hayvanda 4 kilo artış çok büyük rakam. Bu aynı zamanda ete de yansıyor, hayvanın sağlığına da yansıyor. 2 yıl önce bölgede çok etkili bir şap salgını oldu. O sene benim hayvanlarım şapa yakalanmadı. En büyük sebep işte bu açık sistem ahırdır. Hayvan çok rahat olduğu için, bağışıklık sistemi güçlü olduğu için şapa yakalanmadı. Haftada bir traktörle gübreyi sıyırıp topluyorum. Yazın da gübresini tarlaya götürüyorum. Yani günlük temizlemeye gerek yok. Çünkü açık hava olduğu için yazın hava iyi olduğu için daha erken altı kuruyor. O yüzden açık sistemli ahırı ben herkese tavsiye ederim. Bizim bölgede bir algı var; 'Hayvan üşür'. Hayvan nasıl üşür? Hayvanı yeterli beslemezsen üşür. 8 senedir benim hayvanlarım kışın hiçbir gün içeride kaldığı yok. Fırtınada, karda da bu açık alandalar. Sadece akşamları içeri alıyoruz. Her gün sabah 07.00'den akşama kadar dışarıdalar" diye konuştu.
‘AŞIRI SOĞUKLARA BİLE DAYANABİLİYORLAR’
Yarı açık ahırda hayvanların eksi 30 dereceye bile dayandığını aktaran Yücel Ulu, "Hayvanlarımız eksi 30 dereceye kadar burada kaldı. 8 senedir hiçbir gün içeride kalmadılar. 2 yıl önce kar çok yağmıştı, bir ara tipiden yol kapandı. Çok uğraştık yolu açamadık. Hayvanlar kendileri yolu bulup geldiler. Yemlerini düzenli verdiğimizden bağışıklık sistemleri güçlü oluyor ve aşırı soğuklara bile dayanabiliyorlar. Çok da uysal hayvanlar. Bizler bakımlarıyla yakinen ilgilendiğimiz için rahatsızlık duymuyorlar. 'Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz' aynen de öyle. İşini severek yaptığın zaman randıman alırsın. Hayvanın her halini rahat anlarsın; hareketlerinden neyi sevip neyi sevmediklerini, sevdiğini de kızdığını da anlayabiliyorsun. Şefkatli davrandığın zaman hayvanın verimi daha iyi olur" dedi.
‘HASTALIKTAN ARİ İŞLETME OLDU’
Kombine simental ırkı hayvan beslediğini anlatan Yücel Ulu, "İşletmemiz hastalıktan ari işletme oldu. Bir yıl içinde iki sefer test yaptılar. Tüberküloz testleri, brucella testleri hepsi de temiz geldi. Bu sene havalar çok sert geçti ama buna rağmen kışın bu soğukta verimi daha iyi alıyoruz. Sebep ne? Hayvan soğukta yemi daha çok tüketir. Çünkü hayvan üşüdüğü zaman önünde yemi oldu mu sürekli gider yem yer. Onunla da kendini besler. Yemi fazla yediği zaman bu da süt ve et verimine yansır. Yaz aylarında daha fazla yem tüketmişler kışın da hava serin ve soğuk olduğundan verime yansıyor. Ben buradan öneriyorum; bu sistemin yaygınlaştırılması gerek. Gelip bana soranlar da var. Benimle röportaj yapanlar da var. Şimdi bazı insanlar diyor 'hayvan dışarıda soğukta koyun gibi yünlenirmiş.' İşte görüyorsunuz işte hepsini de kameraya çekiyorsun. Tüyleri normal. Çünkü hayvan soğuğa göre değil besiye göre tüy geliştirir. Soğuktan korunması için etle derinin arasında yağ bezesi oluşur. Onunla kendisini soğuktan korur" dedi.
TORUNLARINA DA ÖĞRETİYOR
Torunlarına da yarı açık ahıra götürerek hayvancılığı öğrettiğini söyleyen Ulu, "Çocuklarımız buraya her zaman geliyorlar, burada oynuyorlar, kendilerince yardım ediyorlar ve gördükleriyle, duyduklarıyla hayvancılığa aşina oluyorlar. İnekler doğum yaptıklarında seviniyorlar. Buzağılara isim veriyorlar, süt veriyorlar. Yani çok seviniyorlar. Kendi köyümde yok ama çevre köylerden bana gelip fikir alıp 'nasıl yapmamız gerekirse yapalım' diyorlar. Şu anda da çevre köylerde yapan arkadaşlarımız var. Kars merkez köylerinde de var. Yani bire bir gelip benimle burada konuşup benden fikir alıyorlar. Yavaş yavaş bu sisteme dönüyorlar" diye konuştu.
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