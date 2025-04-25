Bakan Kacır: Turizm gelirlerinde 61,1 milyar dolarla yeni bir rekora imza attık

KARS’TA yapımı tamamlanan 'Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi'nin açılışını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Geçtiğimiz yıl ülkemize gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artışla 62,3 milyona ulaştı. Turizm gelirlerinde de 61,1 milyar dolarla yeni bir rekora daha imza attık. Ülkemiz turizminin sürdürülebilir büyümesini sağlamak, yeni destinasyonlar oluşturarak cazibe merkezlerini artırmak temel hedeflerimiz arasında bulunuyor" dedi.

'Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi'nin açılış töreni, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün konferans salonunda yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burada yaptığı konuşmada Allahuekber Dağları, Ani Ören Yeri, gölleri ve eşsiz güzellikleriyle serhat şehri Kars'a, yeni eserler kazandırmanın memnuniyeti içinde olduklarını söyledi. Bakan Kacır, Avrupa Birliği destekli Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Kars'ta ekonomiyi canlandıracak, turizm potansiyelini artıracak, tarihi yapılarını kentin kimliğine, dokusuna uygun şekilde geleceğe taşıyacak projeyi devreye aldıklarını ifade ederek, "5,5 milyon avroluk projenin Kars'ımıza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye; kadim mirasıyla, kültürüyle, dört mevsim ziyaret imkanı sunan doğal güzellikleriyle, gastronomisi ile dünya turizminde müstesna bir yere sahip. Her biri kendine münhasır, özgün bir coğrafyaya ve kültüre sahip olan şehirlerimiz çok katmanlı bir turizm potansiyeli taşıyor. Her köşesi ayrı bir hikaye sunan ülkemiz, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Geçtiğimiz yıl ülkemize gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artışla 62,3 milyona ulaştı. Turizm gelirlerinde de 61,1 milyar dolarla yeni bir rekora daha imza attık. Ülkemiz turizminin sürdürülebilir büyümesini sağlamak, yeni destinasyonlar oluşturarak cazibe merkezlerini artırmak temel hedeflerimiz arasında bulunuyor" diye konuştu.

'ŞEHİR MERKEZLERİNİ İHYA ETTİK' Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; turizmi yerel kalkınmanın taşıyıcısı, kültürel mirasın koruyucusu ve bölgesel refahın kaynağı olarak değerlendirdiklerini belirten Bakan Kacır, şunları söyledi: "Bu doğrultuda şehirlerimizin kültürel mirasını koruyan, ekonomik potansiyelini harekete geçiren ve sürdürülebilir kalkınmayı önceleyen çok boyutlu projeleri hayata geçiriyoruz. Kalkınma ajanslarımız eliyle şehir merkezlerini ihya ettik. Sağlık, inanç, macera, gastronomi başta olmak üzere ekoturizm potansiyelimizi artırmaya odaklanan 3 binden fazla projeye,16 milyar lira destek sağladık. Bölge Kalkınma idarelerimiz vasıtasıyla, turizm sektöründe yerel kalkınma ve büyümeyi sağlayacak 400 projeye 8 milyar lira destek verdik. Sosyal Gelişmeyi Destekleme programıyla; kültürel mirasın korunması, beşeri sermaye ve altyapı kapasitesinin artırılması, doğa turizminin dezavantajlı kesimlere sosyoekonomik açıdan katkı sağlamasına dönük 27 projeye 218 milyon lira destek sağladık. Cazibe Merkezlerini Destekleme programıyla, turizm sektörümüzün altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılayacak 35 projeye, 2,8 milyar liralık destek sunduk. ‘Rekabetçi Sektörler Programı’ kapsamında yürüttüğümüz 7 projeyle, 48 milyon avro finansmanı; şehirlerimizi yerli ve yabancı turistler için önde gelen turizm destinasyonları arasına taşıyacak projeler için harekete geçirdik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip şehirlerimizi; kapsamlı yatırım ve tanıtım hamlesiyle turizmde hak ettiği noktaya taşıdık."