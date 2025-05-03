6 yaşındaki Muhammed Poyraz'ın düğün salonuna açılan ateşte ölümüne 3 ağırlaştırılmış müebbet istemi

KARS'takaldırımda akülü arabası ile oynarken bir düğün salonuna açılan ateşte 6 yaşındaki Muhammed Poyraz Erdağ'ın ölümüne ilişkin davada yargılanan tutuklu 3 sanık için 'Çocuğu kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Olay, 29 Ekim 2024'te öğle saatlerinde İnönü Caddesi'ndeki bir düğün salonuna meydana geldi. Aralarında daha önce husumet bulunan bir grup, düğün salonuna ateş etti. Düğün salonunda bulunanlar da silahla karşılık verdi. Bu sırada salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabası ile oynayan Muhammet Poyraz Erdağ başından ağır yaralandı. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştıklarını belirlediği M.A., A.A., Y.Y., Y.Y.,K.Y., Y.D.A., E.Y.A., B.A. ve K.A.'yı gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 9 şüpheliden K.Y., Y.Y.,Y.Y., A.A. ve M.A. tutuklandı.

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