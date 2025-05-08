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        Kars'ta kuvvetli rüzgar, 2 iş yerinin çatısını uçurdu

        KARS'ta etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle 2 iş yerinin çatısı uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:12 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:12
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        Kars'ta kuvvetli rüzgar, 2 iş yerinin çatısını uçurdu
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        KARS'ta etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle 2 iş yerinin çatısı uçtu.

        Kentte bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini kuvvetli rüzgara bıraktı. Hızı giderek artan rüzgar sebebiyle Kars Küçük Sanayi Sitesi'nde 2 iş yerinin çatısı uçtu. Cadde ve sokaklara savrulan çatı parçaları nedeniyle esnaf, araçların çekilmesi için uyarıda bulundu. Vatandaşlar, yola saçılan çatı parçalarını topladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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