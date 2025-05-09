Yaralı kuzen de kurtarılamadı; kazada ölü sayısı 2'e çıktı

KARS'tazırhlı polis aracı ile otomobilin çarptığı kazada hayatını kaybeden Vedat Erkmen'in ardından kuzeni Deniz Erkmen (45) de kurtarılamadı.

Kaza, 26 Nisan'da saat 07.30 sıralarında havaalanı kavşağında meydana geldi. Uygulama noktasında görevli polisleri taşıyan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı polis aracı ile Tayfun Ö. yönetimindeki 36 FH 429 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Tayfun Ö. ile Serhat E., Deniz Erkmen, Vedat Erkmen ile polis memurları M.B. ve T.Ö. yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Vedat Erkmen hastanede hayatını kaybetti. Amca oğlu olan Deniz Erkmen de Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 3 çocuk babası Deniz Erkmen, 12 gün sonra dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Cenazesi Kars'a getirilecek olan Erkmen, Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde toprağa verilecek.