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        Yaralı kuzen de kurtarılamadı; kazada ölü sayısı 2'e çıktı

        KARS'tazırhlı polis aracı ile otomobilin çarptığı kazada hayatını kaybeden Vedat Erkmen'in ardından kuzeni Deniz Erkmen (45) de kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:33 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:35
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        Yaralı kuzen de kurtarılamadı; kazada ölü sayısı 2'e çıktı
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        KARS'tazırhlı polis aracı ile otomobilin çarptığı kazada hayatını kaybeden Vedat Erkmen'in ardından kuzeni Deniz Erkmen (45) de kurtarılamadı.

        Kaza, 26 Nisan'da saat 07.30 sıralarında havaalanı kavşağında meydana geldi. Uygulama noktasında görevli polisleri taşıyan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı polis aracı ile Tayfun Ö. yönetimindeki 36 FH 429 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Tayfun Ö. ile Serhat E., Deniz Erkmen, Vedat Erkmen ile polis memurları M.B. ve T.Ö. yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Vedat Erkmen hastanede hayatını kaybetti. Amca oğlu olan Deniz Erkmen de Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 3 çocuk babası Deniz Erkmen, 12 gün sonra dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Cenazesi Kars'a getirilecek olan Erkmen, Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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