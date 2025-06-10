Kars'ta TIR ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

KARS'ınKağızman ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kağızman ilçesine bağlı Akçay köyü yakınlarındaki Ağrı yolu kavşağında meydana geldi. C.B. idaresindeki 36 ABK 465 plakalı TIR ile M.Ş. kullandığı 09 AB 316 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan İsak Şahin (50) hayatını kaybetti. Sürücü M.Ş. ile 1 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.