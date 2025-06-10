Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta TIR ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

        KARS'ınKağızman ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 10:14 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta TIR ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KARS'ınKağızman ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kağızman ilçesine bağlı Akçay köyü yakınlarındaki Ağrı yolu kavşağında meydana geldi. C.B. idaresindeki 36 ABK 465 plakalı TIR ile M.Ş. kullandığı 09 AB 316 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan İsak Şahin (50) hayatını kaybetti. Sürücü M.Ş. ile 1 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Cenazesi belediyeye getirildi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Cenazesi belediyeye getirildi
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Trump: İç savaş istemiyorum
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        15 gün süre verdi
        15 gün süre verdi
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        Ünlü isimler taziye mesajları yayımladı
        Ünlü isimler taziye mesajları yayımladı

        Benzer Haberler

        Kars'ta kayalıktan düşmesi sonucu ayağı kırılan çobanı AFAD ekipleri kurtar...
        Kars'ta kayalıktan düşmesi sonucu ayağı kırılan çobanı AFAD ekipleri kurtar...
        Kars'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Kars'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Kars'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Kars'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Kars'taki Susuz Şelalesi yağışlarla daha gür akıyor
        Kars'taki Susuz Şelalesi yağışlarla daha gür akıyor
        Kars'ta "110. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri" yapıldı
        Kars'ta "110. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri" yapıldı
        Kars'ta doğa gezisinde ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı
        Kars'ta doğa gezisinde ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı