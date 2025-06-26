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        Sitenin girişinde gelen ayı kamerada

        KARS'ın Sarıkamış ilçesinde evlerinden site bahçesine inerken karşılarında bozayı gören 3 komşunun tedirginliği, çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:25 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:30
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        Sitenin girişinde gelen ayı kamerada
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        KARS'ın Sarıkamış ilçesinde evlerinden site bahçesine inerken karşılarında bozayı gören 3 komşunun tedirginliği, çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Himmet Bozyel, "Ayı bize bağırarak bize doğru geldi. Biz kaçıp saklanınca ayı bir süre dolaşıp gitti" dedi.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Sitedeki evlerinden bahçeye inen 3 komşu, sitenin içine doğru koşan bozayı ile karşılaştı. Komşular evlerine dönerken, sesler çıkarıp dolaşan ayı da bir süre sonra siteden çıkıp uzaklaştı.

        Bölgede zaman zaman ayıların görüldüğünü ancak yerleşim alanına bu kadar yaklaştıklarına ilk kez şahit olduklarını belirten Himmet Bozyel, "Akşam otomobilden bir şey almak isterken komşumuzla karşılaştım. Bana, 'Ayı geliyor' dedi ve kaçmaya başladık. Ayı bağırarak bize doğru geldi. Biz kaçıp binaya saklanınca ayı bir süre dolaşıp gitti" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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