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        Havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru köpekleri AFAD ekibi kurtardı

        KARS'ın Arpaçay ilçesinde havalandırma boşluğunda mahsur kalan 6 köpek yavrusu, AFAD ekibinin çalışması ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 10:46 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:50
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        Havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru köpekleri AFAD ekibi kurtardı
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        KARS'ın Arpaçay ilçesinde havalandırma boşluğunda mahsur kalan 6 köpek yavrusu, AFAD ekibinin çalışması ile kurtarıldı.

        Arpaçay ilçesinde 3 Temmuz günü bir iş yerinin havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru köpekler için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar sonrası bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Ekibin çalışması ile köpekler, bulundukları yerden çıkartıldı. Durumu iyi olan köpekler doğaya bırakıldı.

        Kars AFAD İl Müdürlüğü yetkilisi, "Canlı her varlık bizim için kıymetlidir. Nerede olursa olsun, kurtarılması gereken her canlının yanındayız" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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