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        Kars'ta binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı

        HAZRETİ Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişlerinin 1386'ncı yıl dönümünde Kars'ta binlerce kadın, erkek ve çocuk anma yürüyüşü yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 09:30 Güncelleme: 05.07.2025 - 09:35
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        Kars'ta binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
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        HAZRETİ Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela’da şehit edilişlerinin 1386'ncı yıl dönümünde Kars’ta binlerce kadın, erkek ve çocuk anma yürüyüşü yaptı.

        Hazreti Ali Camisi’nden başlayan yürüyüşte ellerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan katılımcılar, Faikbey Caddesi'nden Kars Şehitliği'ne kadar ağıtlar eşliğinde yürüyüp, sinelerine vurdu. Şehitlikte sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anma töreni Asri Mezarlığı’nın önündeki Aşura Meydanı’nda devam etti. Okunan mersiyeler eşliğinde sinesini dövenler, Hazreti Hüseyin için ağıtlar yaktı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı anma etkinliklerinin son bölümünde ise törene katılan binlerce kişi, Yeni Mahalle Mezarlığı’ndaki yakınlarını da ziyaret ederek dua etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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