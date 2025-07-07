Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Düşen yavru leylek itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu

        KARS'ta düşen yavru leylek, itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 16:04 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düşen yavru leylek itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KARS'ta düşen yavru leylek, itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu.

        Arpaçay ilçesine bağlı Tepeköy'de elektrik direğindeki yuvasından düşen yavru leyleği görenler, Arpaçay Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İlçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki köye ulaşan itfaiye ekibi, yavru leyleği kucağına alarak itfaiye merdiveni ile direğin üzerine çıktı. Yavru leylek, itfaiyecinin özeni ile yuvasına konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!

        Benzer Haberler

        Kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Melih, bebek arabasında uyurken bulundu
        Kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Melih, bebek arabasında uyurken bulundu
        Kars'ta kayıp olan 8 yaşındaki Melih için arama çalışması başlatıldı
        Kars'ta kayıp olan 8 yaşındaki Melih için arama çalışması başlatıldı
        Vali Polat selden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu
        Vali Polat selden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu
        GÜNCELLEME - Kars'ta sel suları nedeniyle ev, ahır ve araçlar zarar gördü
        GÜNCELLEME - Kars'ta sel suları nedeniyle ev, ahır ve araçlar zarar gördü
        Kars'ta sel suları nedeniyle ev, ahır ve araçlar zarar gördü
        Kars'ta sel suları nedeniyle ev, ahır ve araçlar zarar gördü
        Sağanak yağmurun yıktığı evde mahsur kalan kadın kurtarıldı (2)
        Sağanak yağmurun yıktığı evde mahsur kalan kadın kurtarıldı (2)