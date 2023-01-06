Kars Valisi Öksüz ile Emniyet Müdürü Sağdıç AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KARS (AA) - Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Öksüz ile Sağdıç, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerindeki karelere oy verdi.

Vali Öksüz, spor kategorisinde Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü", çevre-yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli", haber kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" fotoğrafına oy kullandı.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre-yaşamda İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli", sporda Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" başlıklı karesini tercih etti.

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