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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıkamış'ta şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verildi

AA

Sarıkamış'ta şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verildi

KARS (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, tıpkı ecdat gibi hiçbir odağa vatanı yar etmeyeceklerini belirterek, "Onların kirli emellerini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracağız. Çanakkale, Malazgirt, 15 Temmuz ruhuyla yarınlara birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir otelde şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Öncü, burada yaptığı konuşmada, en zor iklim şartlarına rağmen vatan savunmasından geri durmayarak canlarını feda eden şehitleri anmak için Sarıkamış'ta olduklarını söyledi.

Zamanın donduğu yerde olduklarını ifade eden Öncü, şöyle konuştu:

"Bizim yurdumuz candan kıymetli, bağımsızlığımız için Çanakkale'de yanmış, Kars'ta da donmuşuz. Her öldü dediklerinde dirilmiş, her bitti dediklerinde yeniden başlamayı bilmişiz. Bir ölmüş bin dirilmişiz. İşte Sarıkamış böyle bir milleti tarif eder. Hamdolsun ki biz o milletiz, o izzet ve şerefteniz. 108 yıl evvel anaların yüreğine ateş, yiğitlerin kaderine kar düştüğü Sarıkamış’ı unutmamalıyız. Seferlerimizi, zaferlerimizi hatırladığımız kadar hatırlamalıyız Sarıkamış'ı. Birlikte tıpkı bu vatanı ecdadımızın kimseye yar etmediği gibi, biz de kimseye, hiçbir odağa bu vatanı, bu toprakları yar etmeyeceğiz. Onların kirli emellerini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracağız. Çanakkale, Malazgirt, 15 Temmuz ruhuyla yarınlara birlikte yürüyeceğiz. Türkiye sıradan bir ülke değildir, Türkiye Müslüman coğrafyanın kalbidir, tüm mazlumların umududur ve insanlığın ruhudur."

- Mehmetçik, düşmanın yanı sıra hastalık ve 'kara kış'la da savaştı

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz de Sarıkamış'ın Türk harp tarihinin önemli muharebelerine sahne olduğunu, ordunun çok ağır şartlar altında yapılan bu muharebede hem düşmanla hem salgın hastalıklarla hem de soğuk kış şartlarına karşı kahramanca savaştığını anlattı.

Mehmetçiğin Sarıkamış'ta fedakarlık ve kahramanlık örneği gösterdiğini vurgulayan Öksüz, "Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu kutsal topraklarda bugün özgür şekilde yaşayabiliyorsak, burada huzurlu şekilde bir araya gelebiliyorsak, mukaddesatımız koruma altındaysa, ezanlar semada yankılanıyorsa, şanlı bayrağımız dalgalanıyorsa, şüphesiz ki bunu, bedelini canıyla, kanıyla ödeyen aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz." dedi.

AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ise konuşmalarında tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Konuşmaların ardından, şehitler için dua okundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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