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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor

AA

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle, bazı şadırvan ve çeşmelerin çevresi, araçların camları ile kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Kentte bazı sürücüler, araç ve camlarını örtülülerle soğuktan korumaya çalıştı.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 35, Konaklı'da 12 santimetre ölçüldü.

Gece hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 17, Kars'ta 12, Ağrı'da 9, Iğdır'da 6 ve Erzincan'da ise 3 derece ölçüldü.

- Kars

Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu. Vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.

Dere ve göletlerin buzla kaplandığı kentte, yaban hayvanları buzlar arasında yiyecek ararken görüntülendi.

Akyaka ilçesinde de soğuk hava nedeniyle bitkilerde kırağı oluşurken araç camları da buz tuttu.

Sarıkamış ilçesinde bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, araçların camları buz tuttu. Bazı sürücüler araçlarına battaniye sererek korumaya çalıştı.

Vatandaşlardan Fatih Koçak, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 10-15 dereceye kadar düştüğünü belirterek, "İstediğimiz kar yağmadı, hava çok soğuk, kar yağmasını bekliyoruz. Soğuktan dolayı karın yağmadığını düşünüyoruz." dedi.

Bu arada ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Acısu deresi tamamen dondu.

- Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu.

Yüzeyinin büyük bölümü donan Kura Nehri'nin ılık su kaynaklarında ise yaban ördekleri beslenmeye çalıştı.

- Ağrı

Ağrı'da da soğuk hava etkili oluyor.

Soğuk hava nedeniyle Hamur ilçesindeki dereler buzla kaplandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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