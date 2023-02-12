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Depremzedeler için düvesini satan kadın, Aras EDAŞ ekiplerinin kendisine aldığı düveyi de bağışladı

AA

Depremzedeler için düvesini satan kadın, Aras EDAŞ ekiplerinin kendisine aldığı düveyi de bağışladı

KARS (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından, Kars'ta düvesini satıp parasını depremzedelere bağışlayan 70 yaşındaki Sarıgül Kaçan'a Aras EDAŞ​​​​​​​ ekipleri düve hediye etti.

Geçtiğimiz günlerde Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde yaşayan 70 yaşındaki Sarıgül nine, yardım seferberliğini öğrenince, düvesini satarak depremzedelere bağışladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ne elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fikret Akbaş, yaşlı kadının bu anlamlı yardımına duyarsız kalmayarak, yeni bir düve satın alıp Sarıgül nineye hediye etti.

- Hediye düveyi de bağışladı

Sarıgül Kaçan, böyle zamanlarda birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini söyledi.

Deprem bölgesindeki insanların yardıma muhtaç olduklarını görünce destek olmak için düvesini sattığını ifade eden Kaçan, "Ben çok bir şey vermedim, Allah ölenlere rahmet, kalanlara sabır versin. Cumhurbaşkanımızı, askerimizi, milletimizi, tüm devlet büyüklerimizi üzerimizden eksik etmesin. Bu dönemde birlik olmalıyız beraber olmalıyız ki bu yaralar en hızlı şekilde sarılsın. Bu bana verilen hediyeyi de deprem bölgesine bağışlıyorum, inşallah tez zamanda her şey düzelir." dedi.

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, depremin ilk anından bu yana hizmet bölgelerinde bulunan 7 ilden afet bölgesine destek ekip ve ekipman yönlendirdikleri belirtti.

Var güçleriyle yardıma koştuklarını dile getiren Akbaş, "Kardeşlerimizin acısını paylaşmak zorundayız, onlara destek olmak boynumuzun borcudur. Afet bölgesinde ekiplerimiz canla başla mücadele ediyor. Enerjisi olmayan bölgelere enerji sağlıyor. İnanıyorum ki bu acılı günler geride kalacak ve ülkemiz bunun da üstesinden gelecek. Felakette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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