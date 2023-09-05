Tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu Kars-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı
Kars-Erzurum kara yolu, tomruk yüklü tırın devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapandı, sürücü yaralandı.
Ardahan'ın Göle ilçesinden Kars'ın Digor ilçesine giden İbrahim A. idaresindeki 25 ABG 077 plakalı tomruk yüklü tır, Kars-Erzurum kara yolunun Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın geçtiği köprüde devrildi.
Kaza nedeniyle tomruklar yola savruldu, sürücü tırla köprüden düşme tehlikesi geçirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletmesi ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü İbrahim A, ekiplerce araçtan çıkarılıp ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler tomrukların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.
Çevre yolunun kapanması nedeniyle kara yolundaki ulaşım şehir içinden sağlanıyor.