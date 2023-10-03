Kars'ta "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferans düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferans verildi.

Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen konferansa, emekli müftü Abdullah Cihangir, İstanbul Avcılar İlçe Müftüsü Necdet Arman, Sarıkamış İlçesi Müftüsü Numan Öztürk, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Konferans, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Cihangir, burada yaptığı konuşmada, "İman ve istikamet hususunda müminler için en güzel örnek, hiç şüphesiz peygamber efendimizdir." dedi.

İnsanlara iman ve istikametin gereği, vahyin rehberliğinde, Allah resulünün örnekliğinde bir hayat yaşamanın düştüğünü belirten Cihangir, "Vahyi yaşanan bir hayata dönüştüren Resul-i Ekrem Efendimiz gibi güvenilir olmaktır. Özü sözü bir, dosdoğru, dengeli, kararlı ve dürüstçe bir hayatı tercih etmek ve orada karar kılmaktır. Kısacası onun ahlakıyla ahlaklanmak, onun açtığı yolda yürümektir." diye konuştu.

Konferans, çocuklardan oluşan semazen gösterisi, ilahilerin seslendirilmesi ve sinevizyon gösterimiyle sona erdi.