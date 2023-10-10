Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta Kütük Ev'de tekrar başlayan yangın söndürüldü

        Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kütük Ev'de çıkan yangın söndürüldü, yangın nedeniyle ahşap yapı çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 01:30 Güncelleme: 10.10.2023 - 01:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta Kütük Ev'de tekrar başlayan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kütük Ev'de çıkan yangın söndürüldü, yangın nedeniyle ahşap yapı çöktü.

        Kış turizminin önemli merkezlerinden Çıldır Gölü kenarındaki Kütük Ev'in otel bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Butik otel, kafe ve restoran olarak hizmet veren Kütük Ev'deki yangının kısa sürede büyümesiyle Kars, Arpaçay, Susuz, Akyak, Sarıkamış ile Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Ekiplerce yaklaşık 1 saat soğutma çalışması yapılan Kütük Ev'de yangın tekrar başladı.

        Ekipler, rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangını kontrol altına almakta zorluk çekti. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile Sarıkamış Orman İşletmesine ait arazözler de bölgeye sevk edildi.

        Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda yangın tekrar kontrol altına alındı. İş makineleri yardımıyla söndürülen yangında çöken Kütük Ev'de soğutma çalışması sürüyor.

        Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "9 Ekim 2023 Pazartesi günü akşam saatlerinde Arpaçay Çanaksu mevkiinde bulunan Kütük Ev'de henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olay yerine süratle yangın söndürme ekiplerimiz sevk edilmiştir. Yangın, ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        - Kütük Ev AB normlarına uygun olarak inşa edilmişti

        Kars Valiliği tarafından, İl Özel İdaresi'nin katkılarıyla 2016 yılında yapımına başlanan ve 2017 yılında hizmete açılan Arpaçay'daki Kütük Ev, ilçenin Çanaksu Köyü mevkiinde Çıldır Gölü kenarında hizmet veriyordu.

        Betonarme bodrum kat üzerine ahşap loglardan inşa edilen yapı, bodrum, zemin ve ara kattan oluşurken 120 kişilik restorantı ve 4 oda ile hizmet veren Kütük Ev, dönemin Valisi Rahmi Doğan tarafından yaptırılmıştı.

        Kütük Evin tüm yapı elemanları, doğramaları ve kaplamaları Finlandiya'nın Pudasjarvi şehrindeki tam otomasyona sahip fabrikada Avrupa Birliği (AB) normlarına uygun olarak üretilmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Maltepe'de 9 milyon liralık gasp yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Maltepe'de 9 milyon liralık gasp yapan 3 şüpheli tutuklandı
        "İsrail'deki saldırılarda 11 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 11 ABD'li öldü"
        Gazze diplomasisi
        Gazze diplomasisi
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Muhteşem üçlü!
        Muhteşem üçlü!
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2- Kars'taki Kütük Ev'de yangın tekrar başladı
        GÜNCELLEME 2- Kars'taki Kütük Ev'de yangın tekrar başladı
        GÜNCELLEME - Kars'taki Kütük Ev'de söndürülen yangın tekrar başladı
        GÜNCELLEME - Kars'taki Kütük Ev'de söndürülen yangın tekrar başladı
        Kütük Ev, şömineden sıçrayan kıvılcımla yandı / Yeniden
        Kütük Ev, şömineden sıçrayan kıvılcımla yandı / Yeniden
        Kütük Ev, şömineden sıçrayan kıvılcımla yangı
        Kütük Ev, şömineden sıçrayan kıvılcımla yangı
        Kars'taki Kütük Ev'de çıkan yangın söndürüldü
        Kars'taki Kütük Ev'de çıkan yangın söndürüldü
        Kars'ta hayvan hırsızlığı
        Kars'ta hayvan hırsızlığı