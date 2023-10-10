Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, silah kaçakçılığı yapanların ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ile iş yerlerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 3 şarjör ve 13 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.