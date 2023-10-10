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        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:13 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:53
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        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, silah kaçakçılığı yapanların ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ev ile iş yerlerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 3 şarjör ve 13 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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