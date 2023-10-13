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        Kars'ta polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

        Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 09:42 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:42
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        Kars'ta polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi
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        Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden ve cep telefonlarına atılan kısa mesajlar yoluyla gerçekleşen dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesinde stant kuran polis ekipleri, dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirip broşür dağıttı.

        Dolandırıcılık suçunun gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi amacıyla uygulama yapan polis ekipleri, şu ana kadar yüz yüze görüştüğü yaklaşık 2 bin vatandaşı bilgilendirdi.

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